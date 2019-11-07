Игрок недели Лиги чемпионов. УЕФА объявил список претендентов

Европейский союз футбольных ассоциаций после завершения матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов объявил имена претендентов на звание игрока недели. Первым в списке стоит хавбек мадридского "Реала" Родриго, оформивший хет-трик в матче с турецким "Галатасараем".

С бразильским полузащитником мадридистов будут соперничать форвард "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин, сделавший дубль и голевую передачу в игре с сербской "Црвеной Звездой" (4:0), защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими, забивший два гола миланскому "Интеру" (3:2), и вратарь "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас, сделавший четыре отличных спасения в матче с бельгийским "Брюгге" (1:0).