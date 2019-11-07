Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах

Подводные лодки Северного флота России "Нижний Новгород" и "Псков" провели тренировку в Баренцевом море. Несколько дней экипажи кораблей учились искать субмарины вероятного противника, вести за ними слежку, а также уходить от преследования, расставлять ложные цели, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ВМФ России.

Отдельным этапом тренировки стала дуэль. Сначала "Нижний Новгород" и "Псков" имитировали пуски, а потом обстреляли друг друга учебными торпедами без боевых частей.

"Псков" и "Нижний Новгород" – это многоцелевые атомные подводные лодки проекта 945А. Прочный корпус этих субмарин сделан из титанового сплава, что позволяет им эффективно действовать на глубине до 400 метров. Кроме того, подобные корабли считаются одними из самых тихих и незаметных подлодок в российских ВМФ. Основное вооружение АПЛ – крылатые ракеты "Гранат" и торпеды.