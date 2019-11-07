Песков не будет комментировать перевод BBC слов Кадырова

В Кремле не будут изучать речь главы Чечни Рамзана Кадырова на заседании кабинета министров республики 5 ноября. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков признался, что оригинал стенограммы заседания с заявлениями Кадырова не читал. А публикацию Би-би-си, как добавил Песков, при всем уважении к этой вещательной корпорации, считать за первоисточник пресс-секретарь Путина не может.

"Мы не можем руководствоваться сообщениями Би-би-си, — цитирует Дмитрия Пескова "Интерфакс". — Нам ничего неизвестно о таких высказываниях. Мы не можем воспринимать сообщения Би-би-си как первоисточник, который может быть откомментированным".

На заседании правительства по малому и среднему бизнесу Рамзан Кадыров выступил на чеченском языке. Смысл, в переводе Би-би-си, был следующим: "если мы не остановим, убивая, сажая, пугая тех, кто разрушает согласие между людьми, занимается раздорами и сплетнями, ничего не получится". Би-би-си добавила, что Кадыров, в частности, призвал наказывать людей за оскорбление чести в интернете.

"Нам о таких высказываниях ничего не известно", — ответственно заявил Дмитрий Песков.

Один из журналистов заявил Пескову, что он уклоняется от ответа на вопросы о Кадырове. В ответ Дмитрий Песков дипломатично заметил, что этот принцип он применяет и в отношении других глав регионов. Это касается не только Рамзана Кадырова, но и глав других регионов, пояснил президентский пресс-секретарь. Песков добавил, что к каждому руководителю региона надо проявлять должное уважение.

Пресс-секретарь также ответил на вопрос, должны ли в Чечне выполняться российские законы или это особый регион.

"В Чечне не может быть каких-то особенных условий, — ответил пресс-секретарь Владимира Путина. — Это субъект Российской Федерации со всеми вытекающими отсюда юридическими и иными последствиями с точки зрения режима применения законодательства. Что касается заявлений в любом субъекте РФ — есть правоохранительные органы, которые на основании действующего законодательства применяют или не применяют те или иные статьи закона для пресечения противоправных действий. Мне неизвестно, что какие-то противоправные действия были".

При этом Песков оговорился, что его обращение к правоохранительным органам не есть призыв проверить высказывание главы Чечни Кадырова.

"Вы неправильно меня поняли, — добавил пресс-секретарь президента России. — Я никого не призываю, я констатирую".

Репортаж о совещании Кадырова с правительством Чечни по вопросам развития малого и среднего предпринимательства был опубликован ЧТРК "Грозный". Выступление главы Чечни было дано без перевода с чеченского на русский язык, отмечает ТАСС.