Премьер-лига. "Спартак", "Зенит" и "Локомотив" оштрафованы на 400 тыс. рублей

Футбольные клубы "Зенит" и ЦСКА (1:1) оштрафованы Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 15-го тура Российской премьер-лиги, об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

"Болельщики "Зенита" использовали петарду, файер и ракетницу в матче с ЦСКА. Использование и бросание пиротехнических изделий – штраф 70 тысяч рублей "Зениту", – заявил Григорьянц, слова которого приводит РИА Новости. – Также болельщики "Зенита" на 78-й минуте бросали монеты на поле, за это штраф 50 тысяч рублей. Болельщики "Зенита" скандировали нецензурные оскорбительные выражения, штраф клубу на 80 тысяч рублей.

Фанаты ЦСКА также скандировали нецензурные оскорбительные выражения, клуб оштрафован на 70 тысяч рублей. Болельщик ЦСКА сидел на защитном ограждении, у ЦСКА это уже второй случай в сезоне, поэтому штраф 50 тысяч рублей", – добавил глава КДК РФС.

Помимо этого, Григорьянц сообщил, что "Спартак" и "Арсенал" (0:1) оштрафованы на 100 и 40 тысяч рублей соответственно за поведение своих болельщиков. Московский "Локомотив"оштрафован на 100 тысяч рублей за восемь желтых карточек в матче с "Уфой" (1:1). "Это неподобающее поведение команды", – подчеркнул Григорьянц.