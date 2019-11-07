Экс-король Малайзии хочет откупиться от общения с ребенком за 16 миллионов

Бывший король Малайзии предложил экс-супруге Оксане Воеводиной новые условия. Мухаммад V хочет отказаться от общения с ребенком за четверть миллиона долларов.

Экс-король Малайзии предложил Воеводиной создать трастовый фонд для ее сына Леона. Его счет составит около 16 миллионов рублей. При этом Мухаммад V требует полностью исключить любой контакт между ним и ребенком, а также воспитать Леона в исламских традициях, сообщает Daily Mail.

Кроме того, бывший король Малайзии выставил условия и самой Воеводиной. Он требует, чтобы экс-супруга закрыла все аккаунты в социальных сетях, где выкладывает фотографии его и ребенка. В настоящее время страница обладательницы титула "Мисс Москва" в Instagram открыта, на девушку подписаны более 500 тысяч человек. Последняя фотография с бывшим супругом датируется от 4 сентября. Снимок демонстрирует еще счастливую семью, проводящую время за ужином.

Кроме трастового фонда бывший король Малайзии готов выплатить Воеводиной в течение десяти месяцев около 6,4 миллиона рублей (10 тысяч долларов). Девушка не согласна с такими условиями и намерена через суд доказать родство ребенка с членом королевской семьи, а также его право на престол. К слову, Мухаммад V сомневается, что бывшая супруга родила ребенка именно от него.

Ранее сообщалось, что Воеводина потребовала от экс-короля Малайзии дом в Лондоне за 640 миллионов, квартиру в Москве за 96 миллионов, а также ежемесячное содержание сына в размере 1,9 миллиона.