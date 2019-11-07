"Китовая тюрьма" окончательно опустеет 9 ноября

"Китовая тюрьма" может прекратить свое существование уже 9 ноября. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВНИРО сообщает "Вестям: Приморье". Выгрузке содержащихся в ней белух сейчас мешает непогода. Сильный ветер повлиял на сроки транспортировки, так что пришлось приостановить работы.

Как рассказали специалисты, заключительный этап масштабных мероприятий пройдет в три этапа. Сегодня в течение дня уже погруженных на борт научно-исследовательского судна "Профессор Кагановский" белух доставят к бухте Успения, расположенной рядом с Лазовским государственным природным заповедником. Именно там завтра, 8 ноября, девятнадцать белух выпустят на волю.

В это же время в бухте Средняя на судно "Зодиак" погрузят еще четырнадцать животных. Затем их тоже доставят в Успение. По мнению экспертов, скорее всего, 9 ноября, когда "Профессор Кагановский" вернется назад, начнется погрузка транспортировка оставшихся белух для выпуска в открытое море.