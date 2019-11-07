Тема:

Криминал 29 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
7 ноября 201915:50

В Новосибирске задержан серийный грабитель, нападающий на женщин

Главное управление МВД России по Новосибирской области

В течение октября задержанный умудрился ограбить три салона сотовой связи, похитив 62 телефона, и нескольких женщин на улице — уже доказано 12 эпизодов его преступной деятельности.

Магазины, торгующие телефонами, преступник грабил по одной схеме: дожидался, когда в помещении останется одна работница, заходил внутрь под видом покупателя, запугивал сотрудницу и забирал, что попадет под руку.

На улице грабитель нападал на одиноко идущих женщин и отнимал у них украшения, а в одном из случаев ему удалось отобрать у 50-летней пострадавшей сумочку, в которой находилось 120 тысяч рублей.

 

Полицейские в итоге нашли преступника, и 30 октября к нему домой пришли сотрудники МВД по городу Новосибирску вместе со отрядом быстрого реагирования Росгвардии.

Грабитель дверь не открыл, и ее пришлось выпилить с помощью специального инструмента, после чего преступник был задержан.

Выяснилось, что мужчина уже был судим за кражу и разбой. К настоящему времени он дал признательные показания и содержится под стражей.

Ранее по теме

Сейчас

15:58

Захарова прокомментировала заявление Deutsche Welle

15:23

Песков не будет комментировать перевод BBC слов Кадырова

13:51

Комитет солдатских матерей отстранил от должности своего председателя

13:07

Медведев подвел итоги 12-летнего перехода на цифровое ТВ

12:38

Бортников: в Афганистане создается плацдарм для экспансии в СНГ

12:07

За покупку краденых данных собираются ввести ответственность

11:30

29 детей отравились в поезде Владикавказ - Москва

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Две демографических ямы совпали по времени: в Кремле знают о сокращении населения

Две демографических ямы совпали по времени: в Кремле знают о сокращении населения

18 минут назад
"Из-за компьютерных игр и интернета": отстранена председатель Комитета солдатских матерей

"Из-за компьютерных игр и интернета": отстранена председатель Комитета солдатских матерей

1 час назад
Дети, доставленные с поезда в столичные больницы, могли отравиться еще в санатории

Дети, доставленные с поезда в столичные больницы, могли отравиться еще в санатории

2 часа назад

Трансляции

16:20

Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:55

Вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Сильный сторонник твердого диалога: генсек НАТО верит в улучшение отношений с Россией

Сильный сторонник твердого диалога: генсек НАТО верит в улучшение отношений с Россией

36 минут назад
Пресс-секретарь Светова рассказал, кем он проходит по делу о развратных действиях

Пресс-секретарь Светова рассказал, кем он проходит по делу о развратных действиях

1 час назад
Для половины россиян антидепрессанты бесполезны или даже вредны

Для половины россиян антидепрессанты бесполезны или даже вредны

16 минут назад
8 лучших вузов России в предметном рейтинге THE

8 лучших вузов России в предметном рейтинге THE

10 часов назад
Съемка сюжета обернулась дракой: журналистку ВГТРК ударили по лицу

Съемка сюжета обернулась дракой: журналистку ВГТРК ударили по лицу

1 час назад
Артур Ваха рассказал, как Алиса Фрейндлих плакала и не хотела выходить с ним на сцену

Артур Ваха рассказал, как Алиса Фрейндлих плакала и не хотела выходить с ним на сцену

1 час назад
Не задохнемся, так замерзнем: синоптики рассказали о погоде в Москве

Не задохнемся, так замерзнем: синоптики рассказали о погоде в Москве

4 часа назад
Набиуллина видит потенциал: ключевая ставка снизится, но не автоматически

Набиуллина видит потенциал: ключевая ставка снизится, но не автоматически

5 часов назад
За уборщицу, умывшую пациентку половой тряпкой, поплатился главврач больницы

За уборщицу, умывшую пациентку половой тряпкой, поплатился главврач больницы

3 часа назад
Люка Бессона судят за чрезмерное размножение оленей

Люка Бессона судят за чрезмерное размножение оленей

2 часа назад
"Синяя птица" открывает новый сезон на телеканале "Россия 1"

"Синяя птица" открывает новый сезон на телеканале "Россия 1"

3 часа назад
Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

06.11.2019 14:05
Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

05.11.2019 15:47
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
В Новосибирске задержан серийный грабитель, нападающий на женщин

В Новосибирске задержан серийный грабитель, нападающий на женщин

23 минуты назад
Экс-король Малайзии хочет откупиться от общения с ребенком за 16 миллионов

Экс-король Малайзии хочет откупиться от общения с ребенком за 16 миллионов

26 минут назад
Актер Джеймс Дин появится "живым" в кино спустя 65 лет после смерти

Актер Джеймс Дин появится "живым" в кино спустя 65 лет после смерти

46 минут назад
Пожарные приехали в гости к слепому сироте, который звонил им от одиночества

Пожарные приехали в гости к слепому сироте, который звонил им от одиночества

1 час назад
В Китае ввели геймерский комендантский час для юных игроков

В Китае ввели геймерский комендантский час для юных игроков

1 час назад
Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах

Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах

1 час назад
Начальник пожарной части поджигал дома, чтобы проверить подчиненных

Начальник пожарной части поджигал дома, чтобы проверить подчиненных

2 часа назад
Медведев подвел итоги 12-летнего перехода на цифровое ТВ

Медведев подвел итоги 12-летнего перехода на цифровое ТВ

2 часа назад
Столкновение такси и грузовика в Москве попало на видео

Столкновение такси и грузовика в Москве попало на видео

2 часа назад
Бортников: в Афганистане создается плацдарм для экспансии в СНГ

Бортников: в Афганистане создается плацдарм для экспансии в СНГ

3 часа назад
Павел Колобков: никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было

Павел Колобков: никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было

3 часа назад
Останки древней человекообразной обезьяны могут изменить историю эволюции двуногой ходьбы

Останки древней человекообразной обезьяны могут изменить историю эволюции двуногой ходьбы

3 часа назад
За покупку краденых данных собираются ввести ответственность

За покупку краденых данных собираются ввести ответственность

3 часа назад
Сюда лучше не заезжать: определены районы аномальной аварийности

Сюда лучше не заезжать: определены районы аномальной аварийности

4 часа назад
Педали перепутала: легковушка снесла восьмиклассницу на "зебре". Видео

Педали перепутала: легковушка снесла восьмиклассницу на "зебре". Видео

4 часа назад
Мужчина принял вызов съесть 50 яиц, но умер после 41-го

Мужчина принял вызов съесть 50 яиц, но умер после 41-го

4 часа назад
Сколько нужно бегать, чтобы убежать от рака и болезней сердца

Сколько нужно бегать, чтобы убежать от рака и болезней сердца

4 часа назад
Трамп заинтересовался приглашением на День Победы, но официального ответа нет

Трамп заинтересовался приглашением на День Победы, но официального ответа нет

4 часа назад
Ветхое жилье хотят ремонтировать за счет жильцов

Ветхое жилье хотят ремонтировать за счет жильцов

4 часа назад
Черышев из-за повреждения не поможет сборной России в матчах отбора Евро-2020

Черышев из-за повреждения не поможет сборной России в матчах отбора Евро-2020

4 часа назад
Вести.net: "Яндекс" вывел "Алису" на турецкий рынок

Вести.net: "Яндекс" вывел "Алису" на турецкий рынок

5 часов назад
Диабет 1 типа будут лечить суперустойчивой пересадкой клеток

Диабет 1 типа будут лечить суперустойчивой пересадкой клеток

5 часов назад
Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

6 часов назад
Экс-депутат, избивший DJ Smash, выходит из колонии по УДО

Экс-депутат, избивший DJ Smash, выходит из колонии по УДО

6 часов назад
На Украине нашли убийц Павла Шеремета

На Украине нашли убийц Павла Шеремета

6 часов назад
Обзор Palm Phone: смартфон для "цифровой диеты"

Обзор Palm Phone: смартфон для "цифровой диеты"

7 часов назад
Xerox предложила HP слияние

Xerox предложила HP слияние

7 часов назад
Чувашкредитпромбанк лишился лицензии

Чувашкредитпромбанк лишился лицензии

7 часов назад
Сотрудников Twitter обвинили в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

Сотрудников Twitter обвинили в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

8 часов назад
Американский истребитель случайно уронил ракету на японскую префектуру

Американский истребитель случайно уронил ракету на японскую префектуру

8 часов назад
Американские ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет

Американские ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет

8 часов назад
На Алтае задержали банду кредитных мошенников, обманувших более тысячи человек

На Алтае задержали банду кредитных мошенников, обманувших более тысячи человек

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку