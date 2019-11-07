В Риме дерутся фанаты: хозяева порезали двух шотландцев

В столице Италии перед матчем футбольной Лиги Европы между местным "Лацио" и шотландским "Селтиком" произошли столкновения фанатов двух клубов. В драках пострадали два поклонника команды гостей, которых нанесли ножевые ранения.

Одному из пострадавших 52 года, и он вместе с товарищами подвергся нападению нескольких человек в масках, которые спровоцировали конфликт и едва не зарезали шотландца. Как сообщаем римская полиция, гость Вечного города госпитализирован.

Позднее недалеко от одного из баров в центре Рима подвергся нападению еще один 35-летний болельщик "Селтика", сообщает Sky Sports. Фаната также доставили в больницу. После матча этих клубов в Глазго (2:1 в пользу "Селтика") шотландцы дали своим поклонникам рекомендации по безопасному пребыванию в столице Италии: избегать ношения клубной атрибутики, держаться группами и вести себя сдержанно.