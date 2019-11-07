НАТО впала в кому: Макрон о раскоординации связей между США и Турцией

Североатлантический альянс впал в кому, так как между его членами полностью отсутствует координация во время принятия стратегических решений, уверен президент Франции Эммануэль Макрон. В частности, речь идет о Турции, пишет агентство "Интерфакс".

Необходимо, прежде всего, прояснить стратегические цели военного альянса, добавил французский лидер. В заключении он призвал и дальше укреплять обороноспособность Европы, потому что она находится "на краю пропасти".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил за диалог с Россией в области контроля за вооружениями, а также дальнейшее обсуждение договоров ДРСМД и СНВ. Общаться с Москвой нужно твердо, добавил глава альянса, чтобы никто не заподозрил организацию в слабости.