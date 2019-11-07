В Омске открыли хоккейную академию "Авангард"

В четверг, 7 ноября, в Омске прошла торжественная церемония открытия хоккейной академии "Авангард". Участие в церемонии открытия принял президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В состав комплекса, который расположен на проспекте Мира, вошли ледовый дворец вместимостью 1200 зрителей и общежитие для иногородних воспитанников. Во дворце две арены – основная, по стандартам Международной федерации хоккея (IIHF), и тренировочная, а также медицинский центр, семь спортивных залов, тренажерный зал, пресс-центр.

"Когда я играл, то я даже не мечтал, что будут такие условия для игры в хоккей, – приводит слова Третьяка пресс-служба "Авангарда". – Наша главная задача, чтобы по всей стране открывались такие академии, и для этого есть федеральная программа. Мы хотим создать подобные академии на Урале, на Дальнем Востоке, в Москве, чтобы аккумулировать лучших талантов со всей страны", – подытожил глава ФХР.

Сообщается, что Ледовый дворец, построенный на средства группы компаний "Газпром", соединен теплым переходом с общежитием на 160 мест для иногородних воспитанников, где предусмотрены учебные классы, восстановительный центр, столовая.