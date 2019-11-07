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7 ноября 201916:44

В Южной Корее заживо похоронили 25 тысяч человек

Youtube / Факты ICTV

Необычная тенденция наблюдается в последние годы в Южной Корее. Там стала весьма популярна такая услуга, как "похороны" еще живых людей.

По сведениям Reuters, за семь лет работы один из центров, специализирующихся на этом, "похоронил заживо" 25 тысяч человек.

Это – люди, которые пожелали по-настоящему отрепетировать собственные похороны и таким образом обрести уверенность в завтрашнем дне.

Интересно, что через погребальный обряд желают пройти как юные, так и уже достаточно пожившие южнокорейцы.

После того, как они ложатся в гробы, а служащие накрывают их крышками и символично постукивают по ним молоточками, "умершие" остаются в полной темноте наедине со своими мыслями минут на 10.

Клиенты отмечают: этого времени им хватает, чтобы вспомнить пережитое — как плохое, так и хорошее, извлечь уроки из прошлого, попросить бога отпустить им грехи и подумать о будущем — солнечном, радостном и прекрасном.

Руководство центра, организующего "похороны", считает, что такая церемония оказывает положительное психологическое воздействие на людей и действительно помогает людям начать жить по-другому, передает ТАСС.

Для Южной Кореи это весьма актуально, поскольку уровень самоубийств в этой стране очень высок.

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