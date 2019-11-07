В Австрии доставлен на допрос экс-чиновник Минкультуры РФ, обвиняемый в мошенничестве

Объявленный в международный розыск в 2018 году по обвинению в мошенничестве российский чиновник задержан в Австрии. Это экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Борис Мазо. Впрочем, задержание Мазо произошло в Австрии не по российскому ордеру в Интерпол, а по запросу Испании.

В Национальной полиции Испании сообщили, что арестован бывший высокопоставленный чиновник российского Минкультуры. Одновременно в Испании задержаны его экс-супруга и сын, которые имеют российское гражданство, сообщает ТАСС. Ордер на арест выдан судом испанской Марбельи.

Телефоны Бориса Мазо, его сына и его адвоката оказались временно отключены. Позже российский адвокат обвиняемого Владислав Мусияка в хищениях экс-главы департамента Минкультуры опроверг информацию о задержании своего подзащитного. Он отметил, что он только в Вене доставлен на допрос австрийскими полицейскими. Однако российскому адвокату не известен повод для допроса.

Предположительно, в Испании россиянина подозревают в отмывании незаконно полученных в России денег, на которые экс-чиновник купил себе на фешенебельном курорте Марбелья особняк за 4 миллиона евро.

Борис Мазо – фигурант дела бывшего замминистра российской культуры Григорий Пирумов. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщество. Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ России о хищении не менее 450 миллионов рублей со строительства комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

Пирумов и Мазо уже были фигурантами "дела реставраторов". 9 октября 2017 года Пирумов был приговорен к полутора годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей. Экс-замминистра культуры был освобожден в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и судебного разбирательства.

Борис Мазо также получил полтора года, но заключения, с выплатой штрафа в 250 тысяч рублей. Сразу после приговора Мазо покинул Россию. Он скрывался в своем испанском особняке. И возвращаться из Испании в Россию не собирался.