Погорел на вентиляции: задержан министр строительства и архитектуры Ставропольского края

Следователи СКР задержали министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, чиновник подписал документы о выполнении определенных работ по строительству "Легкоатлетического манежа", производящихся по госконтракту. Монтаж вентиляции и спортивного покрытия пола при этом не были осуществлены, а стоимость материалов была "значительно завышена" — общий ущерб, по предварительным данным, превышает 14 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждалось при взаимодействии следователей СКР и оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД.

В настоящее время готовится ходатайство в суд о заключении задержанного Алексея Когарлыцкого под стражу. Проводятся обыски, как на его рабочем месте, так и по месту жительства.