"Слепые мулы": россиянину удалось избежать смертной казни на Филиппинах

В "Прямой эфир" пришел 34-летний Юрий Кирдюшкин. На Филиппинах его обвиняли в провозе 10 килограммов запрещенных веществ, за что мужчине грозила смертная казнь.

Он провел три года в тюрьме и был оправдан: удалось доказать, что Юрий не знал, что именно перевозил. Бороться за освобождение ему помогали адвокаты, российские дипломаты и родные. Правда, мама сына не дождалась – умерла, пока он был в тюрьме далеко от Родины.

Юрий рассказывает, что запрещенное, как оказалось, вещество его попросил отвезти на Филиппины приятель. Он уверял, что это — органический порошок из кактуса Сан Педро, и в этом нет ничего криминального.

Кирдюшкин согласился, поскольку на тот момент занимался продажами в компании. Ему надо было расширить клиентскую базу по развивающимся странам, а за услугу за провоз порошка Юрию оплатили двухнедельное путешествие по Латинской Америке.

В Юго-Восточной Азии ранее он не бывал и не знал о суровых наказаниях за провоз наркотиков. Сейчас он говорит, что даже рад задержанию, поскольку "очень плохое вещество", которое он вез, могло нанести вред очень многим людям.

Однако если историю Юрия завершилась относительно благополучно, то в случае с еще одной россиянкой Марией Дапиркой, которой за провоз трех килограммов наркотиков во Вьетнам тоже грозила смертная казнь, замененная на более "мягкое" пожизненное лишение свободы, надежд немного, хотя российский МИД все еще борется за ее экстрадицию на Родину.

Как наши доверчивые сограждане становятся "слепыми мулами" по перевозке наркотиков? Сколько их сейчас находится в тюрьмах других стран? Кто и как их подставляет, и почему невозможно привлечь к ответственности приятеля Юрия Кирдюшкина, который едва не подвел его под смертную казнь?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".