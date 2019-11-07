Футболисты "Локомотива" Жоау Мариу и Эдер вызваны в сборную Португалии

Футболисты московского "Локомотива" Жоау Мариу и Эдер вызваны в сборную Португалии для подготовки к предстоящим матчам отборочного раунда чемпионата Европы против команд Литвы и Люксембурга.

Помимо игроков "Локомотива", в сборную Португалии вызваны:

Вратари: Бету ("Гезтепе"), Жозе Са ("Олимпиакос"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон");

Защитники: Нелсон Семеду ("Барселона"), Рикарду Перейра ("Лестер"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Рубен Семеду ("Олимпиакос"), Мариу Руй ("Наполи"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д);

Полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон"), Пицци ("Бенфика");

Нападающие: Брума (ПСВ), Даниэл Поденсе ("Олимпиакос"), Андре Силва ("Айнтрахт"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон"), Гонсалу Пасиенсия ("Айнтрахт").

Esta é a nossa equipa para os dois jogos decisivos! Vamos, Portugal! #TodosPortugal



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Напомним, Португалия с 11 очками занимает второе место в группе В, где лидирует Украина (19 очков), досрочно вышедшая в финальную часть Евро-2020. Португальцы сыграет 14 ноября с Литвой, а 17 ноября – с Люксембургом.