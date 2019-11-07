Разведение сил у Петровского начнется в полдень. Если не будет обстрелов

8 ноября, ровно в 12 часов. Это новая дата и новое время разведения сил на участке Богдановка-Петровское в Донбассе. Разведение начнется на один километр от полосы разделения, если не будет обстрелов и других провокаций, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. О разведении противоборствующих сторон украинский министр написал в своем Twitter.

Арсен Аваков также выразил надежду на то, при следующем разведении сил на линии разграничения в Донбассе украинские войска "освободят" Донецк и завершат процесс разведения сил на границе Украины и России. О готовности украинской стороны к началу практического процесса разведения сил в районе Петровского и Богдановки ранее отрапортовал руководитель пресс-центра операции Объединенных сил (бывшая АТО) Андрей Агеев, сообщает "Интерфакс". Агеев подчеркнул, что главное для разведения сил: соблюдение режима тишины на протяжении семи суток с обеих сторон.

Разведение сил и средств противоборствующих в Донбассе сторон уже прошло в районе Станицы Луганская и у луганского города Золотое.

Замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что Донецк и Луганск были готовы к разведению сил давно, но проблема была на другой стороне. Он напомнил, что к разведению в Петровском в ДНР неоднократно уже подавался условный сигнал – запускалась белая ракета. Однако разведение срывалось не по вине донбассовцев.

Разведение конфликтующих в Донбассе сил – одно из условий проведения встречи на высшем уровне в формате "нормандской четверки" – России, Германии, Франции и Украины.

Процесс разведения должен был начаться в Донбассе еще 7 октября. Но в течение месяца регулярно срывался со стороны Киева.