Киркоров задолжал по оплате коммунальных услуг

Народный артист России Филипп Киркоров просрочил выплату коммунальных услуг. Теперь положенную сумму с него хотят взыскать приставы.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", певцу необходимо заплатить 2 тысячи 802 рубля 80 копеек. Исполнительное производство в отношении Киркорова было возбуждено 10 октября 2019 года на основании судебного приказа от 28 июня. С соответствующим иском обратился ГБУ "Жилищник Таганского района".

Стоит отметить, это уже не первый случай задолженности Филиппа Киркорова. В августе 2019 года стало известно, что подведомственный Управлению делами президента комбинат питания "Кремлевский" намерен взыскать с российского исполнителя 80 тысяч рублей. В такую сумму обошлось питание артистов, за которое Киркоров не заплатил.

Также у певца было 30 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму от 500 до 3 тысяч рублей. Директор артиста Геннадий Рыбак заявил, что Киркоров оплатил все задолженности.