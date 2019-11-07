Арсен Венгер: когда-то я мог возглавить "Баварию", но сейчас ни с кем из клуба не общался

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала", 70-летний француз Арсен Венгер прокомментировал слухи, о том, что он может занять должность наставника в немецком футбольном клубе "Бавария".

Венгер находится без работы с 2018 года – ровно с тех пор, как и покинул "Арсенал" после 20 лет работы в нем. По данным СМИ, француз является наиболее приоритетным вариантом для боссов мюнхенского клуба, при этом сам специалист это отрицает.

"Я никогда не отказывался от переговоров с "Баварией", поэтому знаком с руководством этого клуба на протяжении 30 лет, – приводит слова Венгера Bild. – Когда-то давно-давно у меня была возможность возглавить "Баварию", но сейчас я ни с кем из тех, кто принимает решения в этой команде не общался".

Напомним, в начале ноябре руководство "Баварии" после поражения от "Айнтрахта" (1:5) уволило с поста главного тренера клуба Нико Ковача. Под руководством 48-летнего специалиста "Бавария" сыграла 65 игр – 45 побед, 12 ничьих и восемь поражений.