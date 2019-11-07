Хоккей. Объявлен состав сборной России на матч Кубка Карьяла с Финляндией

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Алексеем Кудашовым определился с составом на предстоящий первый – матч Еврохоккейтура сезона-2019/20 – Кубка Карьяла против команды Финляндии.

Вратари: Бочаров (Бобков);

Первое звено: Блажиевский – Ожиганов, Слепышев – Карнаухов – Окулов;

Второе звено: Черепанов – Сергеев, Макеев – Кадейкин – Сошников;

Третье звено: Зуб – Рафиков, Кузьменко – Швец-Роговой – Бурдасов;

Четвертое звено: Мищенко – Шарипзянов, Шумаков – Семёнов – Жафяров, Алексеев.

👇🏻Изучаем состав на первый матч Кубка Карьяла! Стартовое вбрасывание — в 19.30 по мск. #снамироссия pic.twitter.com/SN9gh7TK65 — Хоккей России (@russiahockey) November 7, 2019

Напомним, матч Россия – Финляндия состоится в четверг, 7 ноября, и пройдет на льду "Хартвалл Арены" в Хельсинки. Начало – в 19:30 по московскому времени.