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7 ноября 201919:17

В Новгородской области подросток получил огнестрельное ранение

Global Look Press

В Новгородской области подросток пострадал в результате огнестрельного ранения. Подробности инцидента пока неизвестны. В настоящее время он доставлен вертолетом в Москву в научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии столичного департамента здравоохранения.

О случившемся сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. По предварительной информации, трагический инцидент произошел в городе Сольцы. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе то, с кем общался подросток, какие были взаимоотношения в семье. Также известно, что пострадавший учился в новгородском колледже.

В областном Минздраве рассказали, что в местной больнице был проведен консилиум в целях определения тактики лечения больного. Подростку провели нейрохирургическую операцию, также с несовершеннолетним работали челюстно-лицевые хирурги. Вертолетом национальной службы санитарной авиации пострадавший доставлен в Москву для дальнейшего лечения.

В УМВД области рассказали, что семья ребенка не состояла на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних и характеризуется положительно.

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