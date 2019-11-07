Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька избран президентом WADA

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька избран президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Поляк вступит в должность 1 января.

Кандидатуру Баньки единогласно поддержал совет учредителей WADA. Как сообщает ТАСС, 35-летний поляк станет четвертым президентом организации. Банька на этом посту сменит 78-летнего британца Крейга Риди, который возглавляет WADA последние шесть лет.