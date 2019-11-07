Россия окончательно перешла на цифровое телевидение

Работа сложная, но сделана качественно. В правительстве сегодня подвели итоги перехода России на цифровое телевещание. Переход длился 12 лет и завершился 14 октября 2019-го. Даже в самых труднодоступных уголках огромной страны появилось качественное и бесплатное телевидение.

Россия осуществила самый большой цифровой проект в мире — и по охвату аудитории, и по возведённой инфраструктуре. Круглосуточно работали горячие линии, 70 тысяч волонтеров на дому помогали перенастроить телеприемники.

Регионы-пионеры, которые первыми отключили аналог — это Тверская, Ярославская, Тульская и Рязанская области. Во многих субъектах — из-за обширной географии и природного рельефа — потребовались усилия и время. Например, на Камчатке, в Якутии, на Алтае, в Красноярском крае, даже на юге — в Дагестане и на Кубани. В итоге, отключение аналога по всей стране прошло без сбоев.

"Ни в одном доме не должно было возникнуть проблем с переходом на цифровое вещание. Надо было оказать помощь в приобретении необходимого оборудования тем, кто не способен был сам такое оборудование приобрести. Региональные власти смогли успешно этот вопрос решить. В бюджетах было зарезервировано около двух миллиардов рублей на помощь социально не защищенным категориям населения", — констатировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Россияне купили 5 миллионов цифровых приставок. А общие затраты государства на создание цифровой телесети в России составили примерно 1,5 тысячи рублей на семью. Это в три раза меньше, чем в Испании, и в 7 раз дешевле, чем в Великобритании. Более 60% передатчиков сети — российского производства.

До 2010-го почти половина жителей России могла принимать не более четырех телеканалов. Благодаря цифре — каналов стало больше, а картинка лучше.

Мультиплекс — это пакет цифровых телевизионных каналов, транслирующийся одним передатчиком. Обычно он занимает всего одну частоту. В цифровом эфирном телевидении мультиплекс включает 10 телеканалов. В России их 2, то есть 20 телеканалов свободного доступа в высоком разрешении.

"Я помню первые разговоры, которые были лет 12-13 назад на эту тему. Тогда задача казалась абсолютно неразрешимой, потому что нужно было покупать каждому практически человеку эти дорогостоящие приемные устройства, но технологии изменили ситуацию. Во-первых, появились телевизоры, в которых все эти устройства уже вмонтированы. Во-вторых, по мере развития технологий естественно себестоимость их существенно упала. Это позволило решить эту очень сложную для нашей страны задачу", — отметил Медведев.

Для региональных каналов — 21-я и 22-я кнопки плюс бесплатные врезки на ОТР.