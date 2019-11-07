К нам едет новый "Ревизор": в "Табакерке" обновили театральный хит

"К нам едет ревизор!" Вернее, возвращается. Легендарная постановка теперь снова идет на сцене Театра Олега Табакова, знаменитой "Табакерки". И это тот самый спектакль, про который говорили: на нем смеются все без исключения зрители. Городничего, как и 30 лет назад, играет Владимир Машков. А вот исполнитель роли Хлестакова — самый молодой в истории гоголевской пьесы. Все билеты на ближайшие спектакли проданы.

Перезагрузка любимых постановок. За последний год в Театре Олега Табакова возрождают уже второй спектакль. Сначала на сцену "Табакерки" вернулась "Матросская тишина". 7 ноября громкая премьера — обновленный "Ревизор".

Как и 30 лет назад в роли Городничего — Владимир Машков. Но гоголевского персонажа не возродили, а обновили. Обновили от гардероба героя, куда более внушительного: перед зрителями Машков появляется то в роскошном халате, то в горностаевой мантии. До обновления действия на сцене. Художественный руководитель "Табакерки" бегает, подтягивается и стреляет из мушкета.

"Вы знаете, если посчитать, здесь почти 400 мест, 388, если быть точнее. Поделить их на человекочасы. Вы понимаете, нужно, чтобы человек пришел на два часа. И если мы забрали у него это время бесполезно, бессмысленно — это трагедия для нас, прежде всего. Поэтому наше желание — отдать зрителю максимально всё, что у нас есть", — поясняет худрук Театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков.

Лучшую русскую комедию, как и прежде, ставит режиссер Сергей Газаров. В 1990-е спектакль стал хитом. Сейчас в Театре Табакова мечтают повторить успех. И, как всегда, ответить зрителю и себе: как в уездном городе N смог совершиться столь фантастический обман?

"Как же так получается, что молодой 22-летний человек мог обмануть целую губернию, включая самого губернатора? Возможно ли это? Не анекдот ведь, правда! Тогда что же произошло?" – ставит перед зрителями вопросы режиссер спектакля Сергей Газаров.

Динамичный спектакль, эмоциональные герои и, конечно, гоголевский юмор. Хлестаков, кстати, помолодел: актеру Владиславу Миллеру всего 20 лет. И удивлять жителей уездного города он собирается не только фокусами лжи, но и трюками.

"Там присутствует очень много физических действий, можно сказать, трюков на достаточно большой высоте без, естественно, какой-либо страховки. Эта трактовка пьесы Гоголя, что Хлестаков — это не человек, это воздух, это антигравитация", — раскрывает режиссерскую задумку танцующий на сцене чечетку молодой Хлестаков Владислав Миллер.

Нового "Ревизора" играют на новой сцене — на Сухаревской. В афише — по три спектакля каждый месяц.