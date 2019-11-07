Как на передовой: в подмосковном Дмитрове люди живут под постоянными обстрелами

Десятки семей в подмосковном Дмитрове живут словно в зоне боевых действий. В нескольких метрах от их домов работает тренировочный центр для охотников. Пули свистят прямо над участками, а заборы периодически становятся мишенями.

Местные жители шутят о том, что живут, как на передовой: под грохот выстрелов и свист, пролетающих осколков. Когда в тире начинаются стрельбы, детей гулять не выпускают — опасно. Есть даже пострадавшие. Например, одному ребенку один раз вовсе в голову прилетело. "Это было очень больно", — рассказывает мальчик. Еще один местный житель продемонстрировал в реальности, что происходит в Дмитрове: "Вы видите, сейчас стреляют, дробь сыпется на участок и по нам попадает, по детям, по внукам".

Дробью изрешечены все заборы, теплицы и дома. По словам одного местного жителя, он не может закончить стройку, поскольку даже пенопласт весь дробью посечен, дом тоже. "От нее даже деваться некуда", — возмущается мужчина.

Под обстрелами из дроби людям приходится жить постоянно. В прямом смысле на головы людей падают свинцовые шарики. Причем от самого стрельбища до ближайшего жилого участка — всего несколько метров.

В зоне поражения и урожай. Людмила Борисовна в каждом яблоке из сада находит сюрпризы: "Разрезаешь яблоко, а там вот такая пуля, иногда даже несколько". Из-за этого в районе резко возросло число обращений к стоматологам. Например, ешь яблоко, а там дробь — ломается зуб.

Это стрельбище в Дмитрове открыли в шестидесятых как площадку для тренировок общества охотников и рыболовов. Теперь это частный тир. За один выстрел по тарелочке берут пятьдесят рублей. Роспотребнадзор выявил грубейшее превышение уровня шума и отсутствие защитной зоны — она обязательна для подобных опасных объектов. Но дальше штрафа в десять тысяч дело не пошло, а руководство полигона на диалог с жителями идти не собирается. Ситуацию прокомментировал заведующий стрельбищем Валерий Дробышев:

— Пусть подают в суд. У нас есть законное разрешение на использование стенда.

— То есть проблемы людей вас не волнуют?

— Проблемы людей — это не наши проблемы. Они построились, когда стенд уже был.

Это лукавство. Многие дома стояли здесь еще до появления полигона. Тем не менее его руководство уже обратилось в суд и требует их снести как самострой. Любителей пострелять по тарелочкам не смущает, что участки людям выделяла местная администрация, она же и принимала готовые коттеджи и сейчас готовит ответный удар.

"Мы подключаем прокуратуру, потому что она может инициировать внеплановую проверку. Мы же говорим именно о ней. Есть обращение граждан, есть жалобы, есть, со слов граждан, угроза здоровью", — рассказал начальник сектора территориальной безопасности администрации Дмитровского городского округа Валерий Лозовский.

Тир будет проверять целый десант из сотрудников Роспотребнадзора, МЧС и Росгвардии — именно последнее ведомство теперь контролирует стрелковые клубы. Если нарушения подтвердятся, полигону грозит аннулирование лицензии и закрытие.