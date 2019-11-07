Пловец Морозов взял золото на этапе Кубка мира в Дохе

На этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Дохе, россиянин Владимир Морозов финишировал первым на дистанции 50 метров вольным стилем. Его время составило 21,83 секунды.

Следом за ним расположился японец Косуке Мацуи (22,02). В тройке лучших также оказался представитель Венгрии Максим Лобановский (22,04).

Россиянин Антон Чупков стал третьим на дистанции 100 метров брассом, а его соотечественница Виталина Симонова показала второй результат дня на 200-метровке брассом.