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7 ноября 201920:31

Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу

Twitter / Сборная России

В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Новая форма представлена в красных цветах с белым воротником. Кроме того, на рукавах расположены полосы в виде российского флага. Что касается вратарской экипировки, то она не претерпела изменений.

Напомним, что сборная России уже гарантировала себе участие в финальной стадии Евро-2020. Это стало известно после победы на командой Кипра со счетом 5:0.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

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