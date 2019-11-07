Украина обжалует решение Германии об исключении для "Северного потока-2"

Украинская сторона намерена обжаловать в суде ЕС возможное решение Германии о смягчении газовой директивы для трубопровода "Северный поток-2". С соответствующим заявлением выступил во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

По словам Качки, данное решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, потому непременно будет обжаловано. Заместитель министра экономики отметил, что это может быть как жалоба Украины, так и других стран.

Тарас Качка также заявил, что весь конфликт вокруг "Северного потока-2" — это попытки сохранить устаревшую модель газовых отношений. По мнению торгпреда, время не стоит на месте и Украина модернизируется в соответствии с новыми энергетическими требованиями, а также имеет преимущества перед Россией, сообщает "Европейская правда". Качка отметил, что российская сторона стремится сохранить устаревшую модель отношений, а это путь в никуда. "Это динозавр, который сопротивляется, но его конец неизбежен", — заявил Тарас Качка.

Ранее сообщалось, что депутаты немецкого парламента, входящие в правящую коалицию Германии, разработали поправки к местному законодательству, которые защитят газопровод от действия директивы ЕС.