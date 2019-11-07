Пропавшие картины банкира Ананьева найдены в Подмосковье

Следователи нашли пропавшие картины и финансовые документы по иску Промсвязьбанка в отношении бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые обвиняются в растрате в особо крупном размере.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кредитной организации. В ходе проведения оперативных мероприятий в рамках уголовного дела на территории складского помещения в городском округе Домодедово обнаружены более двухсот картин, а также ряд документов, связанных с деятельностью Ананьевых.

В Промсвязьбанке отметили, что найденное имущество в настоящее время описано и помещено в специальные помещения, которые обеспечивают оптимальную сохранность предметов искусства. В числе найденных картин, вывезенные из Института русского реалистического искусства в нарушение запрета Арбитражного суда Москвы. Он был наложен по заявлению кредитной организации по делу о взыскании убытков в размере 282,2 миллиарда рублей.

Среди обнаруженных следователями картин творения Георгия Нисского, Александра Дейнеки и Исаака Бродского. Оценочная стоимость предметов искусства превышает сотни миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что из хранилища Института русского реалистического искусства пропали картины из музея бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Сотрудники культурного учреждения рассказали, что предметы искусства были переданы кипрской организацией, которая связана с бывшей супругой обвиняемого.