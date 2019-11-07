Российские пляжники потерпели первое поражение в Межконтинентальном кубке

Сборная России по пляжному футболу встречалась в третьем туре группового этапа Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае, с командой Ирана. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 3:3. А в серии пенальти сильнее оказались иранские футболисты.

В составе сборной России мячи забили Максим Чужков, Владимир Раскин и Борис Никоноров. По пенальти россияне уступили иранцам со счетом 4:5. Это первое поражение россиян на турнире.

В другом матче группы В египтяне взяли верх над мексиканцами – 4:1. Сборная России вышла в плей-офф турнира со второго места, набрав шесть очков. Первыми стали иранцы (7 баллов). Третья позиция оказалась у команды Египта (3 очка). Мексиканцы, проиграв во всех трех встречах, замкнули квартет.