Главный свидетель по делу о катастрофе малазийского Boeing готов защитить свое честное имя

Житель Донецкой народной республики Владимир Цемах, который в июне 2019 года был похищен украинскими спецслужбами, а затем вернулся в ДНР в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области летом 2014 года пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал российский адвокат Цемаха Анатолий Кучерена.

Юрист пояснил, что его подзащитный напуган и тяжело переживает свое похищение, но готов дать свидетельские показания как нидерландским, так и украинским следователям – но только на территории ДНР. Этот шаг Кучерена объяснил тем, что 58-летний Цемах желает защитить свое честное имя.

В советское время Цемах закончил Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище, участвовал в боевых действиях в Афганистане, где командовал самоходной зенитной установкой ЗСУ-23-4.

17 июня 2014 года, когда на востоке Украины потерпел катастрофу малазийский Boeing 777, в результате чего погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа, Цемах служил в Донбассе командиром отдельной роты ПВО в городе Снежное.

В июне 2019 года Цемах был объявлен Амстердамом одним из подозреваемых по делу о крушении и в тот же месяц был похищен с территории ДНР украинскими спецслужбами, после чего доставлен в Киев.

В сентябре 2019 года был освобожден в рамках договоренности между Россией и Украиной по обмену удерживаемыми лицами, несмотря на недовольство нидерландской прокуратуры.