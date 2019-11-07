"Мне очень плохо и грустно": Леди Гага отменила концерт за 20 минут до начала

Леди Гага расстроила поклонников, поскольку отменила выступление в Лас-Вегасе буквально за двадцать минут до начала концерта. На то у певицы были серьезные причины: у нее проявились бронхит и синусит.

На своей странице в Instagram Леди Гага в Stories выложила снимок, где она прикрывает лицо рукой. В это время артистка сидит под капельницей, а во рту у нее размещена трубка. К фотографии певица прикрепила небольшой текст-объяснение того, почему она не может выступить. По словам Гаги, у нее синусит и бронхит: "Мне очень плохо и грустно. Я не хотела вас подвести. Я больна и чувствую слабость, потому не смогу выйти на сцену. Я люблю вас и все возмещу, обещаю".

­­Несмотря на то, что Леди Гага объяснила отмену концерта сильным недомоганием, поклонники остались недовольны решением певицы. В Twitter пользователь под ником @emwhyelle заявил, что было бы лучше, если бы артистка заявила о срыве выступления, например, за три часа, когда все люди были бы еще не одеты, не простояли бы в очереди, не заставили бы прочувствовать скорую встречу с любимой исполнительницей. "Это все равно бы разочаровало, но удар был бы более мягким", — отметил в посте автор.

Пока неизвестно, выступит ли Гага на концертах, запланированных 8 и 9 ноября.