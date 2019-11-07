Баскетболисты "Химок" обыграли "Зенит" в Евролиге

Подмосковный клуб "Химки" добился победы над питерским "Зенитом" со счетом 87:73 в матче седьмого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча оказался атакующий защитник "Зенита" американец Остин Холлинс. Он сумел набрать 25 очков. В составе "Химок" больше всех результативных баллов набрал американец Девин Букер (20).

В турнирной таблице Евролиги подмосковный клуб идет на четвертом месте, одержав пять побед и потерпев два поражения. "Зенит" располагается на 15-й позиции.