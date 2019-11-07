Российские хоккеисты уступили финнам на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею провела стартовый матч на первом в сезоне этапе Евротура, который принимает Хельсинки. На "Хартвалл Арене" россияне под руководством Алексея Кудашова проиграли финским хоккеистам со счетом 3:4.

В составе сборной России дубль оформил Рушан Рафиков. Также за россиян отличился Дамир Шарипзянов. У финнов две шайбы оказались на счету Харри Песонена. Еще по голу забили Сакари Маннине и Миро Аалтонен.

В следующем матче Кубка Карьяла российская сборная сыграет с командой Швеции. Встреча между ними состоится 9 ноября.