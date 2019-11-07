Российские вертолетчики провели патрулирование на северо-востоке Сирии

Российские вертолеты провели первое патрулирование на северо-востоке Сирии в рамках выполнения российско-турецкого меморандума.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий

Боренков.

По его словам, вертолетчики осуществили воздушное наблюдение за ситуацией в населенных пунктах Айн-Иса и Ракка.

Генерал подчеркнул, что в том же районе продолжается и наземное патрулирование силами российской военной полиции.