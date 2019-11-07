Носки Майкла Джексона для "лунной походки" намерены продать за миллион долларов

Носки американского певца Майкла Джексона, в которых он исполнил знаменитую "лунную походку" во время культовой песни Billie Jean на одном из концертов, могут быть проданы за один или два миллиона долларов.

В такую сумму оценили носки Джексона организаторы торгов, выставившие лот на аукционе Gotta Have Rock and Roll. Изначальная стоимость указана в разы ниже — сто тысяч долларов.

Выставленные на продажу носки Майкл Джексон подарил своему менеджеру, ныне покойному Фрэнку Дилео. Трикотажная пара украшена сверкающими стразами. К ним также прилагается напечатанное благодарственное письмо, написанное Джексоном в качестве благодарности менеджеру за проведение успешного тура Victory Tour.

В описании лота отмечается, что носки в очень хорошем сценическом состоянии. К ним прилагается сертификат подлинности.

В апреле 2018 года на аукционе в Калифорнии были выставлены туфли-лоферы короля поп-музыки. В них Майкл Джексон также исполнял лунную походку. Обувь изготовлена из черной кожи, на одной из туфель красуется надпись "Michael #2". Их начальная стоимость оценивалась гораздо ниже — в пять тысяч долларов.