В ДТП микроавтобуса и моторикши погибли 13 человек

В пакистанском городе Хала столкнулся микроавтобус и моторикша. Водитель микроавтобуса попытался обогнать моторикшу на трассе. В моторикше перемещались 13 человек. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и протаранил моторикшу. Все пассажиры этого транспортного средства погибли.

Виновник аварии задержан, сообщает ТАСС.