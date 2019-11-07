Гол Фернандеша помог "Краснодару" обыграть "Трабзонспор"

Футболисты "Краснодара" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы принимали на своем поле турецкий "Трабзонспор". "Быки" оказались сильнее соперника со счетом 3:1. Лучшим игроком в составе хозяев поля стал полузащитник Мануэл Фернандеш.

На 27-й минуте после удара 33-летнего португальца Серкан Асан срезал мяч в собственные ворота. А вот второй гол "Краснодара" получился шедевральным: Магомед-Шапи Сулейманов прострелил, и Фернандеш эффектно сыграл пяткой, оставив не у дел Эрдже Кардешлера. Еще один мяч забил Иван Игнатьев. Автором единственного гола у "Трабзонспора" стал Тони.

"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. "Трабзонспор" с одним баллом замыкает квартет. В следующем туре "быки" на своем поле сыграют с "Базелем" из Швейцарии. Их встреча состоится 28 ноября.