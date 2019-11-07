Полиция задержала болельщиков ЦСКА перед матчем с "Ференцварошем"

В Будапеште перед матчем группового этапа Лиги Европы между местным "Ференцварошем" и московским ЦСКА произошли столкновения венгерских и российских болельщиков. В результате стычек несколько фанатов красно-синих были задержаны полицией.

"В преддверии встречи команд ЦСКА и "Ференцварош" в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами. Ряд росграждан задержан венгерский полицией. Мы работаем над скорейшим освобождением задержанных", – говорится в сообщении посольства РФ в Венгрии на странице в Twitter.

Матч четвертого тура Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА стартовал в Будапеште 7 ноября в 23:00 по московскому времени.