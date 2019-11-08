Журналиста "Росбалта" обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов

Журналист информационного агентства "Росбалт" Александр Шварев сообщил, что его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

Свою вину журналист не признал и обвинение отвергает. Ранее адвокат журналиста заявил, что Шварев объявлен в международный розыск, а 11 ноября Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о его заочном аресте. В материалах следствия, по словам адвоката, Александр Шварев фигурирует как безработный, нигде нет упоминания о его профессии.

Сам Шварев рассказал ТАСС, что связывает свое уголовное преследование с материалами о деле о перестрелке на Рочдельской улице в Москве, которое привело к приговорам в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, а также криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

Приговоры коснулись первого заместителя главы СК по Москве Дениса Никандрова и руководителя управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Они приговорены к 5,5 года и 13 годам колонии. В отношении экс-главы СК по Москве Александра Дрыманова и главы управления СК РФ по ЦАО Москвы Крамаренко в настоящее время слушается дело в Мосгорсуде. Захарий Калашов был приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии.