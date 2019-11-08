"Селтик" обыграл "Лацио" и вышел в плей-офф Лиги Европы

В Риме завершился матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы по футболу между итальянским "Лацио" и шотландским "Селтиком". Гости уже в добавленное время сумели вырвать победу со счетом 2:1, обеспечив себе участие в плей-офф турнира.

В составе "Селтика" мячи забили Джеймс Форрест (38-я минута) и Оливье Нчам (90+5). Единственный гол у хозяев поля оказался на счету Чиро Иммобиле (7-я).

"Селтик" лидирует в группе Е, набрав десять очков. "Лацио" с тремя баллами идет третьим. Итальянцы потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Результаты других встреч дня: "Астана" – "АЗ Алкмар" – 0:5, "ЧФР Клуж" – "Ренн" – 1:0, "Копенгаген" – "Динамо" (Киев) – 1:1, "Дюделанж" – "Севилья" – 2:5.