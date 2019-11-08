ДТП на Ставрополье: при столкновении трех машин пострадали 12 человек

В результате ДТП на Ставрополье 12 человек госпитализированы.

В пресс-службе краевого ГИБДД рассказали, что в Шпаковском районе столкнулись "КамАЗ", "Лада Гранта" и "Киа Сид", передает ТАСС.

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Ставрополя находятся все пострадавшие, среди которых четверо взрослых и восемь детей. Двое из них — женщина и 11-летний ребенок — находятся в реанимации. У остальных состояние от средней степени тяжести до тяжелого. Среди пострадавших детей есть полуторагодовалый ребенок.

По словам источника в региональном ГИБДД, в момент аварии в салоне автомобиля "Лада Гранта" находились 11 человек, в том числе семеро детей.