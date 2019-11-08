Тренер "Краснодара" Матвеев: игра с "Трабзонспором" далась нам тяжело

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев после победы над турецким "Трабзонспором" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы заявил, что у его команды остались шансы на выход в плей-офф турнира. Также он отметил, что, несмотря на счет, матч получился тяжелым.

"Нам немного не хватало свежести. Несмотря на то, что счет 3:1 в нашу пользу, игра далась нам тяжело. Впереди две игры, в которых у нас есть шансы побороться за выход из группы", – цитирует Матвеева РИА Новости.

Напомним, что "Краснодар" на своем поле обыграл "Трабзонспор" со счетом 3:1 и сохранил шансы на выход в плей-офф турнира.