Лига Европы. "Манчестер Юнайтед" разгромил футболистов "Партизана"

Сербский "Партизан" не смог ничего противопоставить английскому клубу "Манчестер Юнайтед" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. "Красные дьяволы" забили в ворота соперника три безответных мяча и досрочно оформили себе путевку в плей-офф турнира.

За хозяев поля отличились Мейсон Гринвуд (22-я минута), Антони Марсьяль (33-я) и Маркус Рэшфорд (49). "Манчестер Юнайтед" набрал десять очков и обеспечил себе выход из группы. "Партизан" с четырьмя баллами идет на третьей строчке. Голландский АЗ находится на втором месте (8 очков). Казахстанская "Астана" замыкает квартет, уступив во всех четырех встречах.

Результаты остальных встреч дня в Лиге Европы: "Рейнджерс" (Шотландия) – "Порту" (Португалия) – 2:0, "Фейенорд" (Нидерланды) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 1:1, "Боруссия" (Германия) – "Рома" (Италия) – 2:1, "Вольфсберг" (Австрия) – "Истанбул Башакшехир" (Турция) – 0:3, "Вулверхэмптон" (Англия) – "Слован" (Словакия) – 1:0, "Брага" (Португалия) – "Бешикташ" (Турция) – 3:1.