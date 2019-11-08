На мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе вандалы разбили памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко.

Именная плита из красного гранита была обнаружена разбитой на аллее Героев Советского Союза. Примечательно, что Георгий Черниенко был уроженцем Молдавии.

По словам руководителя Русского историко-патриотического клуба Алексей Петровича, это второй случай вандализма за последние полгода, передает ТАСС.

Петрович напомнил, что новый глава МВД Андрей Нэстасе полгода назад решил ликвидировать пост карабинеров, охранявших мемориал.