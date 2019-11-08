Церемония прощания со Львом Аннинским состоится в ЦДЛ

Пресс-секретарь Центрального дома литераторов Марина Замская сообщила, что церемония прощания с критиком и литературоведом Львом Аннинским состоится 8 ноября в малом зале клуба писателей ЦДЛ. Начало в 12.00.

Кремация состоится на Хованском кладбище, передает РИА Новости.

Лев Аннинский скончался 6 ноября на 86 году жизни. Об этом печальном событии сообщил писатель Александр Архангельский.