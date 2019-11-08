Виктор Гончаренко: в Лиге Европы у нас все идет наперекосяк

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко остался разочарован ничейным результатом матча группового этапа Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем". По мнению белорусского специалиста, его команда была ближе к победе, чем соперник.

"Мы хотели выиграть и были ближе к победе, но это футбол. С начала Лиги Европы у нас все идет наперекосяк. Надо набираться больше опыта", – приводит слова Гончаренко РИА Новости.

Футболисты столичного ЦСКА в четвертом туре группового этапа Лиги Европы сыграли в Будапеште вничью с венгерским "Ференцварошем" со счетом 0:0, набрав первое очко в нынешнем турнире.