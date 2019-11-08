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8 ноября 201902:25

Скончался всемирно известный модельер Патрик-Луи Виттон

louisvuitton.com

Во Франции на 69 году жизни скончался всемирно известный модельер Патрик-Луи Виттон, праправнук основателя Louis Vuitton.

О причине смерти модельера не сообщается, передает REN.TV.

Патрик-Луи работал в семейной мастерской с 1973 года. Начинал маэстро как плотник и прославился как дизайнер качественных сундуков.

Louis Vuitton – французский дом моды, основанный в 1854 году. Прославился производством чемоданов, сумок, одежды, духов и аксессуаров класса люкс.

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