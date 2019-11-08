В Испании зафиксирован один из первых случаев заражения лихорадкой денге половым путем

Испанские медики сообщили об одном из первых в мире случаев заражения лихорадкой денге половым путем.

Молодой житель Мадрида, заболевший денге в начале сентября, заразился от своего партнера, побывавшего на Кубе и в Доминиканской республике – странах с высоким риском заболевания лихорадкой.

До сих пор в научной литературе был описан лишь один доказанный случай заражения в результате сексуального контакта, который был зафиксирован в Южной Корее, передает РИА Новости.

Симптомы лихорадки денге очень разнообразны — от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений. Специальных противовирусных лекарств от денге нет.