В Вологодской области восстанавливают электроснабжение

Число аварийных бригад, которые восстанавливают энергоснабжение в Вологодской области увеличили почти вдвое — до 120. Проблемы с электричеством возникли из-за паводка, вызванного сильными дождями и снегопадами, сообщает "Россия 24".

Сейчас без света остаются более 1300 человек в 28 населенных пунктах. Стихия разрушила две дороги. Из-за этого 4 поселения остаются отрезанными от большой земли. Восстановить движение планируется 8 ноября.