Шайбы Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" победить "Каролину"

Матчем в Каролине между местными "Харрикейнз" и "Нью-Йорк Рейнджерс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча закончилась победой гостей со счетом 4:2.

В составе "рейнджеров" шайбы забросили Артемий Панарин, Брендан Лемье, Павел Бучневич и Адам Фокс. За "ураганов" отличились Даги Хэмилтон и Себастьян Ахо.

В другой встрече дня "Питтсбург Пингвинз" обыграл в овретайме "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:3. В составе победителей голом и результативной передачей отметился Евгений Малкин.